聯電(2303)今(29)日公佈2020年第三季財報，第三季營收持穩，加上業外收益增加，第三季歸屬母公司淨利為91.1億元，季增率約36.3%，年增達2.1倍，每股普通股獲利為0.75元。前三季淨利179.94億元，年增206.5%，每股淨利為1.5元。

聯電今日舉行線上法說會公布財報，第三季合併營收為448.7億元，再創新高，較去年同期成長18.9%；整體產能利用率為97%，毛利率為21.8%；本業獲利續增以及業外總收益達20.74億元，單季歸屬母公司淨利為91.1億元，每股獲利為0.75元。

聯電第三季獲利續季增36.3%達91.1億元，帶動前三季年增幅度擴大；前三季合併營收為1315.25億元，年增約23.7%；因營收增加及產能利用率提升，前三季毛利率為21.4%，比去年同期揚升7.9個百分點；營業淨利為163.93億元，年增513.4%；前三季歸屬母公司淨利為179.94億元，年增逾2倍，每股普通股獲利為1.5元。

聯電總經理王石表示，第三季合併營業利益率達到15.9%，產能利用率為97%，晶圓出貨量達到225萬片約當八吋晶圓。由於居家上班與在家學習的趨勢，持續帶來終端市場的穩定需求如智慧型手機、電腦設備高速I/O控制器中的無線連結、以及電源管理IC等應用。此外，聯電公司第三季的28奈米營收相較於上一季，也持續得到客戶的設計定案(tape-outs)有所成長。展望未來，預期看到28奈米新設計定案的數量將持續增加，這將有助於聯電28奈米產品的終端市場及客戶群更加多元化。

(時報資訊)