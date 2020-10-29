富邦媒(8454)第3季及前3季財報出爐，第3季稅後盈餘為4.2億元，季減10.85%，但年成長57.3%，為歷年同期新高，累計前9月每股盈餘為9.51元；第4季因有線上零售業年度慶典之最雙11，富邦媒2020《momo雙11超狂購物節》將於11月1日開跑，希望能推升第4季業績成長。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第3季合併營收約155.82億元，季減1.6%，年增26%，再創歷年同期新高，營業淨利為4.57億元，年成長38.07%，稅後盈餘為4.2億元，季減10.85，年成長57.3%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3元，累計1至9月合併營收465.2億元，較去年同期成長29.5%，營業淨利為14.8億元，年成長30.28%，稅後盈餘為13.3億元，年成長36.6%，每股盈餘為9.51元。

富邦媒表示，第3季營運成長主要是受惠於七夕情人節、父親節、中元節、中秋節「四大節慶財」的挹注，以及momo「造節實力」，《99購物節》在力邀品牌共襄盛舉、支付夥伴助陣下，推升活動檔期業績成長逾50%。

為落實物流服務升級，富邦媒「momo北區自動化物流中心」在全員參與、持續改善、顧客滿意三大品質政策精進下，成為全台第一間取得SGS「ISO9001：2015品質管理系統(QualityManagement System)」驗證通過的物流中心，透過SGS的驗證將推進momo物流倉儲體系達到全面的一致性。

此外，富邦媒亦持續拓展會員服務範疇，包括：於momo購物網app上線「語音搜尋」服務，上線至今每日平均使用量已高達1萬次，為app使用便利性再升級，與全家便利商店(5903)合作推出「冷凍店取」服務，為消費者打破冷凍包裹取貨的時空限制，大幅提升取貨便利性。

展望第4季，富邦媒表示，第4季有線上零售業年度慶典之最雙11，富邦媒2020《momo雙11超狂購物節》將於11月1日起跑，祭出超越歷年的活動規模、好康優惠，挑戰2020momo雙11檔期累計造訪人次與業績雙指標年增50%，以推升第4季營運成長。

(時報資訊)