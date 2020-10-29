在周三股市大跌過後，包括皇家殼牌石油和晶片設備供應商ASM等企業財報助攻下，歐股周四開盤小漲，然在歷經封鎖恐懼拋售之後，市場信心依然薄弱。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.39點或+0.11%，為342.33點。德國DAX指數漲0.7%，英國FTSE指數和法國CAC指數皆上漲約0.1%。

周三在歐洲主要經濟體德國和法國的大封鎖消息傳出後，歐美股市皆受影響。目前市場目光轉向歐洲央行的利率政策會議，市場預期將不會有改變，但是會為12月的寬鬆政策預先進行鋪路，以抵禦歐洲第二波疫情。歐洲央行預計在周四午後宣布政策。

企業財報依舊顯示企業走出第二季，轉向復甦跡象。荷蘭皇家殼牌上漲2.0%，該公司輕鬆擊中第三季獲利預期後，提高了股息。

荷蘭的ASM上漲4.4%。該半導體設備商提高第四季財測。

福斯集團上漲1.1%。受惠於中國市場對奢華轎車的需求，該集團第三季扭轉為獲利，並重申全年出現獲利。

諾基亞大跌14%，為泛歐600指數墊底表現。該公司下調全年財測目標。

(時報資訊)