新北市新莊分局新莊所警員鄭介婷（32歲）在11日下午4時許，於新泰路、中正路口指揮交通時，見到1名婦人慌張地向自己求助，因不會操作提款機，希望女警幫忙領2萬元現金，才能見到思念已久的兒子，女警一度懷疑是詐騙，經仔細確認才知道是為兒子籌交保金，於是耐心協助將錢領出，並叫車協助前往地院，讓一旁圍觀民眾大讚「人美、心也美」

婦人向警方表示，平常都是與孫子同住，很少與兒子見面，今天突然接到兒子來電表示自己在新北地方法院正急需交保金，為了替兒子解圍，想趕緊到提款機領錢，但是自己未曾使用過ATM，不知道該如何操作，又不敢問陌生人，幸好看到警察在附近，於是趕緊上前求助。

鄭員得知後，先借用老婦的手機打電話向孫子求證，確認此事並非遭到詐騙並徵求同意後，便先協助婦人提領現金，見她六神無主又惴惴不安，鄭員又替她向計程車司機細心交代欲前往的目的地，暖心舉動讓老婦人頻頻致謝。

新莊分局表示，女警鄭介婷從警4年多，從警前原在是在北市中山區某飯店擔任櫃台人員，後投考105年特班，先後在基隆交通隊服務，一個月前轉調新北市新莊警分局新莊派出所服務，因做事細心、認真負責，深得單位長官肯定。

(中時 )