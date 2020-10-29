金大40多名已報到的境外新生今天一起拜會校長陳建民，感謝學校的多方照顧和關懷。（李金生攝）

金大境外生表示，她們非常喜歡金大的美麗校園和溫暖人情味。（李金生攝）

金大校長陳建民、國際長顏郁芳與印尼學生開心跳舞，歡迎加入金大的大家庭中。（李金生攝）

金大國際長顏郁芳指出，未來在校園內將出現更多不同國籍境外生的身影。（李金生攝）

國立金門大學今年錄取境外生74人，最遠來自非洲迦納，寫下歷年來人數最多的新紀錄，校園內洋溢小型「聯合國」的異國風情，讓學習環境更加多元化，也往國際化目標再邁開一大步。

金大國際長顏郁芳指出，該校109學年度外國生錄取21名，僑生則錄取53名，迄今已完成報到的境外新生有45人，入學的學生人數持續成長中，當中又以印尼生26名最多。學生來源國除原來的馬來西亞、印尼、越南外，今年新增巴布亞紐幾內亞、韓國、迦納等國家。其中，迦納地處非洲，學校尚在努力協助2名新生取得簽證中，未來在校園內將出現更多不同國籍境外生的身影。

40多名已報到的境外新生今天一起拜會校長陳建民，熱情贈送母國國旗，印尼僑生更現場表演民族舞蹈，感謝校方在課業、社團與生活適應方面的照顧。陳建民校長也特別準備T恤、運動毛巾與溫水杯回贈學生，祝福這些新鮮人有充實、開心的大學生活。

多位同學表示，他們非常喜歡金大的美麗校園和溫暖人情味，感謝老師、學長姐和同學在疫情期間，從入境、防疫旅館接送與報到過程中的溫馨關懷，讓他們很快融入金大的大家庭中。

陳建民校長說明，今年受到新冠肺炎疫情的影響，造成外籍學生來台許多不便，校方克服困難全力協助，至今已完成接送33批126人。目前，全校師生均以嚴謹態度面對疫情，在教學、研究和學生活動方面都很正常，未來持續往國際優質大學目標前進。

(中時 )