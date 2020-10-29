說走就走的小確幸。金管會29日宣布，從2021年1月1日起，旅行平安險不含醫療部分，費率將降10％，也就是打九折的意思，若五天的旅行，死亡加失能保障500萬元，保費約可比今年省33元。

2020年雖然因為新冠肺炎疫情，國人出國大量減少，但國內旅行亦是可以投保旅平險，以防因交通或遊玩時意外造成的死傷風險，金管會表示，若依2018年的投保情況來看，旅平險死亡及失能的保費約33億元，即保戶一年省下的保費可達3.3億元。

這是旅平險自2014年1月1日調降附加醫療費率15％後，事隔七年再度降費率，且是保險局認為可以「回饋」保戶，將意外死亡及失能的費率表調降10％，直接反應在費率上，讓喜歡旅行的民眾，投保時可以比現在省10％。

但同時間為強化保險業的財務體質，保險局也要求從2021年1月1日起，保險業要將旅平險死亡及失能的保費10％，扣除名目稅率20％後，全數提列在特別盈餘公積之下，保險局副局長王麗惠表示，這是因為旅平險天數短、保費低，損率波動度高，所以要多提存在帳上。

(工商 )