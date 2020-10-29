現年66歲的莓農范銹龍，因研究草莓高架栽培，2009年榮獲農委會十大神農獎，被譽為「草莓神農」的他，不因此自滿，近年為求精益求精，他考上台大生傳系碩士在職專班，他坦言這把年紀讀起書來略顯吃力，但透過邊讀邊寫增加記憶力，有信心明年7月可順利畢業。

范銹龍畢業於國立中興大學植物病理學系，擁有40多年務農經驗，目前擔任大湖地區農會產銷班班長，在大湖山頂果園利用溫差優勢，栽種面積約2公頃、培育約7萬5000棵草莓植株，除了傳統地面種植，他也參考日本經驗研發「品」字型高架栽培法，他指出，把草莓園架高成2層，做好管理及水分控制，相同面積，產量可增加1倍。

范銹龍為求進步，考取台大生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班，目前就讀2年級，學分修滿，教授建議他以「草莓苗出口競爭力分析」為論文題目做質性分析，必須收集大量資料，所以他每天凌晨3點就起床看書，邊讀邊寫，雖然有些吃力，但他樂此不疲。

范銹龍搭高鐵苗栗、台北通勤上課，現在有學生證可以買學生票，但他每次都被查票，列車長還會一臉狐疑地看著他，讓他哭笑不得。他笑說，班上最年輕的同學才25歲，他是班上最年長的學生，不說還有其他同學以為他是老師。

他認為，草莓出口外銷需要整體行銷，否則國際市場需求就算再大，台灣農民也無法有系統性的供貨，這會造成農產品在國內容易暴漲暴跌，對農民經濟影響甚鉅。

(中時 )