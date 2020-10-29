「第20屆國家祈禱早餐會」知悉總統蔡英文日前在臉書發文邀請民眾參與同志遊行，籌備會有部分委員對於同志婚姻議題的立場與發言有所疑慮，致總統信函表示「委派另一位政府官員出席即可」，總統府隨即於29日回覆表示不便參加本屆國家祈禱早餐會，長老教會今天也宣布，自即日起退出第20屆國家祈禱早餐會籌備會。

長老教會聲明指出，蔡英文總統與執政團隊面對「武漢肺炎」、中國軍機擾台等危機，在防疫、國防、經濟等各方面有良好成績，台灣在國際上的支持和聲譽，更是愈加亮眼。本會與眾教會應當予以肯定，時常為國家和總統祈禱。

長老教會表示，總統為國家元首代表國家，歷屆國家祈禱早餐會皆邀請總統到場和致詞，表達眾教會對國家和元首的關懷，共同為國家元首祈禱，祈求上帝賜福我們的國家，這是舉辦國家祈禱早餐會的重要目的，但本屆建議總統不到場，已失去國家祈禱早餐會的實質意義。

(中時 )