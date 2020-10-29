桃園山腳鹿場老闆鄭建智自30年前開始飼養水鹿，當時一兩鹿茸可以賣出1300元的價格，現在卻直線下滑到500至800元，讓鹿茸業者苦哈哈，吳建智3年前因里長的建議，將私人鹿場轉型成觀光熱點，設計餵小鹿、彩繪等親子活動帶動山腳人潮。

鄭建智曾在高爾夫球場工作，因緣際會認識了飼養鹿隻的業者，便接收了5、6隻水鹿開始飼養，經由繁殖交配越養越多，累積2、30隻時場地已無法負荷，最後決定從原本的坑口遷移至山腳地帶，經營至今已飼養約150隻鹿。

桃園市 ▲山腳鹿場提供了各項親子活動，最熱門的就是餵養小鹿，老闆鄭建智提到，要訓練鹿隻吸吮奶瓶並不容易，需要從小辛勤訓練，奶粉的品質也要堅守把關。（姜霏攝）

鄭建智說，早期鹿茸一兩可以販賣1000元至1500元，現在市價卻直落至500至800元，讓各方的鹿茸業者大受波及。鄭建智提到，約3年前接受了里長的提議，將原本的私人鹿場轉型成觀光鹿場，讓桃園增加一處親子出遊的地點。

山腳鹿場提供了各項親子活動，其中包括餵養小鹿、鹿鹿賽跑、彩繪活動及解說課程，鄭建智坦言，雖然假日人潮不少，但仍沒有減少清理工作，平日不開放遊客時，一天至少清洗2次，假日的清洗頻率則增加到4次，讓民眾可以安心又開心地觀光鹿場。

山腳鹿場的150隻鹿中僅有20幾隻的梅花鹿，鄭建智說，早期民眾對梅花鹿並無好感，體質對比水鹿也較於脆弱，因此需更費心照料，現在梅花鹿成了小朋友們最喜愛的「小鹿斑比」，身上的白色斑點更提升了梅花鹿的萌感。

(中時 )