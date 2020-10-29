桃園市立美術館的外觀以山丘為造型，其山丘斜坡的設計更形塑良好的視野，讓民眾可俯瞰青塘園景色。（桃園市工務局提供／姜霏桃園傳真）

座落於青埔地區的桃園市立美術館將於今年12月開始動工，斥資高達35億元，為桃園首座城市美術館，規畫成兒童美術館及市立美術館，分別於2023年及2024年完工，帶動桃園市藝術文化的能量。

桃園市長鄭文燦29日出席桃園市立美術館新建工程評選結果發表記者會，他表示，該新建工程於28日召開標案評選會議，經11位專家學者針對廠商履約能力、工程管理技術，及施工整合能力等項目評選，由宏昇營造股份有限公司獲得優先議約權。

鄭文燦提到，工程將於12月動工，全案總經費約34億8178萬元，預計於2023年優先完成兒童美術館棟，市立美術館則於2024年初完工，充分展現當代美術館特色，進而打造桃園成為文化城市。

桃園市立美術館長劉俊蘭表示，市立美術館特別與日本設計師合作，為地上4層及地下1層的建築物，設計理念以新穎的「山丘」造型為建築主體外觀，而細節設計也相當費心，山丘外部坡面錯落著藝術活動及展演的戶外平台、雕塑藝術品、涼亭綠蔭及展望台等，其山丘斜坡的設計更形塑良好的視野，讓民眾可俯瞰青塘園景色。

毗鄰美術館的兒童美術館，為地下1層及地上3層的館舍，透過多元方式學習，讓小朋友有個快樂的學習空間，結合周圍的自然環境與社區，串聯青塘園的水景和綠帶，形成親近生活的藝術場域。

(中時 )