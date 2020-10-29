蔡政府8月無預警宣布開放萊豬、牛進口，但衛福部卻在9月4日才召開「食品衛生安全與營養諮議會」，訂出萊劑殘留標準。國民黨召委蔣萬安表示，《食安法》規定的諮議會非此諮議會，而是「食品風險評估諮議會」，不能說性質一樣就這麼做。另外，衛福部的行政命令指出美牛開放前須赴出口國查廠，但政府卻沒做。目前立院的附帶決議仍維持禁止萊豬、30月齡以上萊牛進口，政府開放的舉動是「視立法院於無物」。若沒補上合法程序，明年就不該開放。

《食安法》第4條規定，對於食安的管理必須召開「食品風險評估諮議會」，但衛福部9月4日召開的卻是「食品衛生安全與營養諮議會」。衛福部長陳時中表示，這兩者性質一樣，但蔣萬安則回應「法律第4條的文字是訂好玩的嗎？」。衛福部召開不符法令的諮議會來訂定萊劑容許量，於法不合。

其次，衛福部行政命令指出，開放牛肉及其產品進口前，應由食藥署邀請農委會防檢局、畜牧、獸醫及食品專業背景的專家學者組團赴出口國進行系統性查核。蔣萬安詢問陳時中去了沒，陳時中說安排中、積極聯繫中，未給出明確答案。

蔣萬安進一步問，明年1月1號以前沒有查廠，還是堅持開放嗎？陳時中則說，看聯繫的情況如何再決定。蔣再問，我們予以備查或不予備查今天要做決定，衛福部不給明確答案，「不告訴我要不要去，要我們通過會讓你們違法的行政命令？」。陳回應沒有，「你們通過，我們會依法辦理，如果沒做到會有行政作為」。

2012年立法院通過2個附帶決議，內容是應嚴禁30月齡以上牛隻、牛肉相關制品進口，且萊克多巴胺安全容許量訂定範圍以牛肉危險，不得包括豬肉及豬內臟。蔣萬安不滿地說，目前這2項附帶決議未被撤消，政府藐視立院附帶決議，開放萊豬、30月齡以上萊牛，是「視立法院於無物」。

蔣萬安表示，如果法律要求的完備程序都有做到，包括食品風險評估諮議會、查廠，就能談開放。如果沒做到、沒補上，明年就不該開放。

(中時 )