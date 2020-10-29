「109年矯正機關藝文技訓成果展」29日在台中市府市政大樓開幕，展出全國各矯正機關藝文技訓成果。其中，台中監獄收容人的漆器創作「定」備受矚目，將孔雀以瓶狀呈現，並以佛像作雀身，以脫胎的手法製作過程繁複，由6人歷經1年半完成，經獄方評價委員定價為60萬元展售。

漆器作品「定」以特殊的孔雀瓶身呈現，外型具禪意、色彩亮麗顯目。台中監獄作業導師廖全發表示，「定」由台中監獄6名收容人分工創作，創作理念取自收容人曾經是拿槍、拿刀犯案，心念浮動猶如孔雀；但入監執行反省檢討時，要自我沈澱、心中有「佛」，而在瓶身繪製一尊觀音，代表收容人「脫胎換骨」、「重返新生」。

「矯正機關藝文技訓成果展」在台中市府市政大樓展出。台中監獄收容人的漆器創作「定」備受矚目，孔雀瓶身外型具禪意、色彩亮麗顯目。（陳淑芬攝）

廖全發指出，作品以「脫胎」技法創作，以陶土拉出胎體，以藍及黑色上底漆後，再經過布跟漆層交互重疊60道高難度又複雜程序後，再進行「脫胎」。繪製時歷經5道技法，包括蒔繪、變塗、螺鈿、掐絲及貼附蛋殼、貝殼等，參與創作的收容人經台中監獄包括專業美術、繪畫等教化藝文技訓下，都具有相當美學基礎，各自發揮專長，前後耗時1年半完成，在今年「矯正機關藝文技訓成果展」初次亮相。

「全國矯正機關教化藝文技訓成果展」29日在台中市府市政大樓府前廣場開幕，將展至11月1日，展現一年來的藝文技訓成果，並結合40多個矯正機關推出作業產品參與展售，吸引大批民眾前往參觀採購。

(中時 )