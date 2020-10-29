台灣大賽將於31日於台中洲際棒球場展開，今天兩隊送交28人名單，其中日前拉傷右側側腹肌的中信兄弟外野手張志豪、下半季升一軍的岳政華也入列，共帶17名野手，投手則有黃恩賜等11人。

摘下上半季冠軍及全年勝率第一的兄弟，在台灣大賽握有4場主場優勢，本周一起展開練習，並於周二、四與味全龍進行友誼賽，以賽代訓為大賽備戰。

今天兩隊送交28人名單，兄弟共帶投手11名、野手17名，而日前在跑步不慎踩到球扭傷腳踝的本土王牌投手黃恩賜也入列，洋投部分則是德保拉、米蘭達及羅傑斯。

野手部分，日前在比賽中揮棒不慎拉傷右側側腹肌的張志豪也確定帶進台灣大賽，另外還有今年下半季才升上一軍的岳政華、代打見長的蘇緯達也都入列，另外捕手則有陳家駒、林明杰、高宇杰3人。

中信兄弟總冠軍戰28人名單：

投手：鄭凱文、彭識穎、米蘭達、李振昌、羅傑斯、德保拉、蔡齊哲、黃恩賜、陳柏豪、吳哲源、吳俊偉。

捕手：林明杰、陳家駒、高宇杰。

內野手：王威晨、潘志芳、張志強、杜家明、許基宏、江坤宇、蘇緯達、岳東華。

外野手：陳子豪、張志豪、周思齊、詹子賢、林書逸、岳政華。

(中時 )