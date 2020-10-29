倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開低拉回整理，終場下跌130.84點，跌幅1.02％，收在12,662.91點；櫃買指數則表現相對強勢，小跌0.69點，跌幅0.42％，收在163.1點；三大法人進出方面，外資續賣160.97億元，投信續賣7.65億元，自營商續賣19.55億元，惟外資法人於台指期減碼3,780口多單，累計淨多單部位為25,396口，心態呈現謹慎保守。

美股受總統大選不確定性因素，及新一輪紓困方案卡關，投資人預期落空心理因素影響，買盤轉趨觀望。而歐美新冠疫情急速惡化，迫使各國政府計畫實施封鎖措施，法國將於30日凌晨正式進入二度封城；而德國則計畫為防疫情擴散，將關閉餐廳及酒吧一個月。市場擔憂疫情二次爆發，恐拖累景氣復甦腳步，導致美股28日全面下殺，道瓊指數暴跌逾900點，那斯達克、標普500及費半指數，跌幅亦落在3.3～3.8％間。

相較於美股28日四大指數暴跌、摜破季線位置，台股29日卻僅下跌1.02％，表現相對強勢。在大盤開低下殺的過程中，除防疫概念股表現相對強勢外，友達、群創、光耀、圓剛、圓展、揚智、晶技、佳凌、廣運、晶碩、台達化、長榮、陽明等個股，皆獲低接買盤加持。顯見在國內實體經濟面有力支撐下，在不確定性因素消除後，台股可望大有表現。

個股方面，本周納入投資組合的華邦電，拿下蘋果iPhone 12 OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，股價29日力守平盤，配合趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。

展望後市，雖美國大選前大盤仍將持續震盪，惟對於部分低基期、低位階，且股價經整理、籌碼經沉澱的轉機股，建議投資人仍可伺機逢低布局。

(工商 )