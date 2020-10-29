證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市仍處於回檔格局，特別是台股近一周以來持續維持高檔不墜，自28日起出現大幅下挫現象。展望後市，在趨勢尚未扭轉前，預期短線仍有下修空間，股價持續下行機率仍高。

美國民主黨、共和黨兩黨至今對於經濟刺激法案談判仍無共識，且即便雙方達成協議，後續仍須經過國會法案通過程序，該紓困案欲在總統大選前達成共識，機率恐怕不高。此外，歐美新冠疫情持續惡化，美國新冠肺炎累計確診人數目前已達878萬人，死亡人數逾22.6萬人。歐洲方面，德國宣布為期四周的部分封鎖令，法國則直接實施全國封鎖至11月底，疫情惡化程度恐將危及全球經濟復甦。

諸多不確定因素導致市場信心崩盤，美股四大指數28日再度全面下挫，道瓊指數終場下跌943點，以26,519點作收，跌幅3.43％。美國總統大選正式進入最後倒數階段，恐慌氛圍持續壟罩市場，預期未來一周，台股及美股都將持續於修正波下緣位置反覆震盪。

個股方面，本周納入投資組合的大成鋼，目前股價處低檔剛起步階段，已初具走升之雛形。

(工商 )