華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股29日受歐美疫情影響，盤面除防疫概念股外，多數股票呈開低姿態，所幸尾盤恐慌情緒減緩、低接買盤進場，終場以12,662點作收，跌幅1.02％。

由於全球疫情持續惡化，歐洲重啟封鎖，加上美國總統大選不確定性因素干擾，導致歐美股市28日紛紛重挫。以技術面角度，美股道瓊指數跌至年線附近，出現M頭型態，連帶台股29日同步出現高檔向下的跳空缺口，直接摜破月、季線支撐，短線轉弱訊號確立，缺口能否在近期迅速回補為止跌判斷依據，若無法達成，大盤恐將再度下修，回測半年線。

然而從基本面觀察，台灣的疫情控制良好，國際轉單效應下，多家公司業績逆勢成長，配合低利率環境，資金氾濫，一旦股價下跌就容易吸引低接買盤進駐，這也是台股跌幅低於歐美股市的主因。對於長線投資人而言，忽略短期的股價波動，才能賺到波段的價差。

個股方面，本周納入投資組合的訊映，9月營收亮眼，10月營收有機會持續成長，股價提前反應。

(工商 )