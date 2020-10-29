港務公司出海船員中繼站的「候工室」舊址，將進第4次招標，雖然每月租金維持45萬元不變，但為了吸引潛在投資廠商，祭出前半年免租金、第7個月到24個月打4折、第25個月至36個月打7折的優惠，降低承租者的財務負擔，不過，營運項目必須至少50％符合旅館經營的條件。

高雄港區土地開發公司29日表示，這次招商的最大特色是，得標者的前半年免租金、第7個月到24個月租金打4折、第25個月至36個月租金打7折，希望透過此一租金優惠，吸引潛在投資廠商。

土開公司說，「候工室」舊址是第4次招商，此次每月租金，比照第3次招商條件，每月租金45萬元，還是比第一次的月租金60萬元、以及第二次的月租金50萬元，還要來得低。

土開公司表示，希望在疫情之後，給予潛在投資廠商，足夠誘因，並站在同位思考的態度，與潛在廠商齊心打造駁二藝術特區中，擁有餐廳、旅館、以及手作文創產業的重要基地，滿足駁二地區消費需求。

「候工室」舊址全棟為1到3層樓的建物，主要建材為鋼筋混凝土加強磚造，基地面積約3,100平方公尺，總樓地板面積為3,592平方公尺，土開公司指出，經營項目以旅館結合餐飲、文創等符合土地使用管制使用的用途，但其中至少應有總樓地板面積的50％，經營旅館業。

土開公司表示，招商基地位於駁二藝術特區的大勇倉庫群及蓬萊倉庫群間，緊鄰輕軌C13駁二蓬萊站，為台灣唯一臨港文創園區，每年舉辦超過160場展覽，近3年，每年觀光人次均超過400萬人次。

土開公司指出，除了藝術人文環抱之外，觀光資源及生活機能相當便利，周邊又以港務公司打造的高雄新景點「大港橋」，鏈結整個港區，聚客潛力無窮。

該項招商案，已從10月28日開始公開閱覽，至109年11月02日止，預計公開閱覽之後，在11月4日到6日，辦理正式公告招商程序。

(工商 )