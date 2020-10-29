致伸(4915)今舉行法說會，相較於多數電子業為今年新台幣升值造成匯損叫苦，致伸財務長蕭英怡很有自信地表示，致伸今年前3季沒有匯損，第4季也不會有匯損，全年很OK。致伸第三季EPS為1.73元，創歷年單季新高，毛利率為13%，為歷史次高；前3季EPS為為3.48元。致伸今年主動撤銷Tymphany在A股上市，主要是考量中美貿易戰，避免市場衝擊，並力求Tymphany財務營運更為精實。

致伸今年前3季營收為189.07億元，毛利率13%，營益率4.7%，稅後淨利為7.73億元；累計前3季營收為486.8億元，毛利率為12%，營益率為3.1%，稅後淨利為15.52億元。

蕭英怡表示，致伸持續轉型，面對一個世界兩個系統的新型態，致伸也已經ready好了。

過去拿大單吃了不長肉（獲利）的產品，致伸會更審慎接單，提升高附加價值的產品是未來的重點。

此外，致伸泰國廠已經動工了，最快明年底蓋好，後年生產製造。

致伸第四季營運展望:一 穩健營收，人民幣和新台幣升值對毛利率有影響，但不會有匯兌損失。二、家用Audio產品新案量產。三、疫情受惠視訊會議影像相關產品新案量產，年底到明年上半年都有不錯的挹注。四、卓越財務管理，降低匯率衝擊。

致伸明年五大營運重點:一、疫情延後的新案，蓄積2021年動能。二、今年Audio表現很好，蘋果不支援耳機對Tymphany是好消息，獲利大幅成長，耳機及高階聲學新案蓄勢待發。三、汽車電子明年會比今年成長一倍、視訊會議、IoT產品可望大幅成長，增加營收貢獻。四、電腦週邊及事務機器持穩，智慧家庭、Dockings成長性高。五、泰國自建廠明年下半年完工，將成中國外最大製造基地。

(時報資訊)