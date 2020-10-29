聯電(2303)今日舉行線上法說會公布財報，持續樂觀看第四季營運，預計晶圓出貨量比上季成長1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電公司第四季合併營收可望再挑戰新高。

聯電總經理王石表示，展望第四季，由於居家上班與在家學習趨勢的推動，消費性和電腦相關應用的需求將引導晶圓出貨量溫和增長。另外也看到在特殊應用電子產品內矽含量的提升，特別是在新布建的5G智慧型手機、IoT裝置及其他消費應用產品，都將進一步推升對半導體的需求。當前產業的供需動態已經轉向對晶圓專工較為有利。

聯電預期第三季晶圓出貨量季增1~2%，美元計的平均銷售價格(ASP)季增1%，毛利率將持平，產能利用率約95%。

聯電預計今年資本支出為10億美元，其中85%用於12吋晶圓製程，15%用在8吋晶圓。聯電今日公告，董事會通過資本預算執行案，預計投資金額為新台幣147.93億元，將因應產能建置需求。

此外，今日董事會也決議，授權董事長對可能之投資標的，參與競標、議價、協商並簽署相關文件等，並於未來董事會報告或討論。預計投資金額將視評估最終投資標的決定。

聯電今(29)日公佈2020年第三季財報，第三季營收持穩，本業淨利續增，加上業外收益增加，第三季歸屬母公司淨利為91.1億元，季增率約36.3%，年增達2.1倍，每股獲利為0.75元。今年前三季淨利179.94億元，年增206.5%，每股淨利為1.5元。

聯電第三季合併營收為448.7億元，再創新高，季增率約1.1%，較去年同期成長18.9%；整體產能利用率為97%，毛利率為21.8%；28奈米營收佔比達14%。

(時報資訊)