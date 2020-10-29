雙11檔期火熱開打，也讓許多新手爸媽精打細算，使得網家(8044)旗下PChome 24h購物站上整體母嬰用品銷量成長。PChome 24h購物今天公布「新手媽媽必買十大熱銷排行榜」，其中清潔保養、哺育安撫類商品銷售表現亮眼，尤其嬰童紙尿布銷量表現驚人，出現大量採購囤貨。

網家觀察PChome 24h購物站上母嬰商品銷售狀況，嬰童紙尿布銷量表現驚人，清潔保養類也廣受消費者歡迎，包含濕紙巾、洗沐等消耗性商品，占整體銷量約30％，由於雙11檔期推出眾多箱購優惠，使消費者大量採購囤貨。

綜觀榜單，哺育安撫類占排行榜前三外，但具備大容量式的消毒烘乾鍋，可一次處理多支奶瓶省時省力、紫外線消毒鍋還可作為烘碗機，CP值相當高，也是站上消費力相當高的商品。

搭上雙11購物盛典，PChome 24h購物今年宣示「雙11 PChome來了 絕不退讓！」活動，同時推出「親子生活」主題式會場，主打婦幼、居家、寵物類優惠，搶攻哺育商機，挹注雙11表現。

(時報資訊)