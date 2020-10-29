距美國大選僅剩幾天，現任總統川普與民主黨候選人拜登的民調差距縮小。易經命理老師高煜霖從卦象預言，反拜登陣營使出「必殺技」，恐讓拜登一槍斃命，最終川普恐逆轉勝贏得大選。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」指出，位在芝加哥的川普大樓，日前遭3次雷擊，他針對此事取卦，得到「震為雷」卦，卦意「起、動」；指算法得到「速喜」，卦意「喜事在眼前」；「速喜」的卦頭「皇恩並大赦」，這是川普能順利連任的顯象。

高煜霖再從「河圖洛書」研判，將美國分成8個方位，除了東北、東南、西南以外，其他5個方位，川普很可能取得空前勝利，或是投票率創新高。其中一句噬辭「官事有福德」，顯示，通烏門恐讓拜登難以翻身，川普將取得聲望上的重大紅利，而逆轉贏得勝選。卦解「人即至時，…快速，時機已到」，是呼籲拜登要小心，這幾天，恐有反拜登陣營，使出「必殺技」招式，足以讓拜登一槍斃命。

高煜霖再從「震為雷」來看，上一卦是「鼎」卦，「鼎」有代表國家權力的神器之意，《序卦》裡提到：「革物者莫若鼎，故受之以鼎」因此，延續到「震」卦，以現況來解讀，川普聲望已開始逆勢向上，拜登恐有一敗塗地之虞，在選舉結果確定之前，川普還往死裡打的概念。

綜合加權指數分析，以東方的說法，「鼎」是帝王權力的象徵，從卦象演繹來看，老天爺似乎在通知川普，可以來拿「鼎」後，並去「登基」之意。回到現實面，川普有計畫執行選戰策略，胸有成竹的製造議題，掌控話語權，讓拜登毫無招架之力之感，最終川普恐贏得大選。

(中時新聞網)