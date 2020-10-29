高雄市政府研考會29日公布高雄輕軌第二階段工程最新民調，三民、左營、鼓山地區針對原路線優化方案，超過六成民眾表態支持，其中「美術館路段往北移到美術館園區內」的方案也獲六成民意支持。

捷運局表示，民調以「如果第二階段輕軌大順路段可以搭配道路路型重新整體規劃，來引導穿越性車流與改善人行空間等，請問您支不支持興建」進行調查，結果顯示，鼓山區支持度63％，不支持度24％。三民區支持度63％，不支持度24％。左營區支持度55％，不支持度28％。

關於美術館路段，若以「如果第二階段輕軌美術館路段往北移到美術館園區內，不影響目前車道數（單向各兩車道），請問您支不支持興建」進行調查，結果顯示，鼓山區支持度66％，不支持度22％。三民區支持度64％，不支持度21％。左營區支持度55％，不支持度28％，同樣有明顯上升趨勢。

捷運局指出，此次民調是綜合多場公聽會、說明會及民意心聲後提出的原路線優化方案，包括路型、停車格、行駛聲量、交通號誌、路樹等調整，委託山水民意研究公司進行訪問，對象為設籍當地20歲以上成年人，各區1000餘人，隨機抽出電話號碼，抽樣誤差在95％信心水準下，三個區約± 2.99％，訪問日期為9月17日至9月24日。

民調結果也顯示，「多一種交通工具可選擇，交通更方便」、「可以和捷運紅橘線發揮轉乘效果」、「帶動高雄市發展」為前三大支持原因。

(中時 )