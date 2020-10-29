金與正和玄松月 北韓最有權勢的女性

北韓最高領導人金正恩的前女友玄松月最近頻頻曝光，隨侍這位獨裁者左右，傳聞甚囂塵上，說她已篡奪金正恩胞妹金與正的地位。

據《每日郵報》（Daily Mail）29日報導，現年43歲的玄松月曾是牡丹峰樂團（Moranbong Band）主唱，她常陪著36歲的金正恩出訪，甚至出席了這個月的北韓大閱兵。如今玄松月似乎取代了金與正，緊跟在金正恩身旁，為他執行各式任務。

10月10日北韓舉行大閱兵，透過展示洲際彈道飛彈向外界秀軍事肌肉時，為高官帶位，並代金正恩收下獻花的，如今已不是金與正，而是玄松月。據韓國情報說，金正恩是在10年前從瑞士伯恩的私立貴族學校返國後，和玄松月有過一段情，但由於父親金正日反對，最後只好分手。

然而，就在玄松月忙進忙出之際，32歲的金與正已1個多月都沒有公開現身。而這引發廣泛推測，認為她聲勢竄升，已犯了哥哥的大忌。以往在各式官方場合中，金與正都代表政府出面，在政策上也發揮了影響力，儼然是北韓的第二號人物。在謠言不斷傳出，金正恩健康出問題後，她甚至被視為可能的接班人。

事實上，不只是金與正，自從1月起，金正恩的另一半李雪主也消失在大眾眼前，以致廣泛推測，她可能又生了另一個孩子。據韓國情報披露，信金正恩夫婦已有３名子女，最小的孩子是在2017年出生，而最大的兒子只有10歲。這意味著萬一金正恩死亡或失能，他們都無法接班。

今年4月盛傳，金恩正神秘消失了好幾星期，而金與正隨即被各方視為可能的接班人。雖然他在５月現身，但專家認為，種種跡象顯示，金與正的影響力與日俱增。由於她2018與2019年出現在韓國冬季奧運，還有金正恩和川普在越南的峰會等一連串國際場合上，因此獲得西方廣泛關注。到了今年，她儼然成了充滿影響力的重量級政治人物，而這或許也是她消失在公眾眼前的原因。

(中時新聞網)