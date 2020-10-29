台灣大賽將於31日於台中洲際棒球場展開，今天兩隊送交28人名單，將帶12名投手、2名捕手，而日前拉傷左腹肌的內野手林祖傑也在名單中。

統一在下半季例行賽最終戰以1分差擊敗中信兄弟，奪下隊史第14座季冠軍，也取得另一張台灣大賽門票，將與兄弟爭奪總冠軍。統一封王後隔天休兵1日，接下來在台南球場進行練2休1的行程，30日練完球後北上台中。

今天兩隊送交28人名單，統一共帶12名投手，包含「嘟嘟」潘威倫、江辰晏、王鏡銘、江承峰等人，不過原本也在本季先發輪值中的本土投手施子謙則未在名單中。

捕手則有林祐樂、陳重羽，另外下半季末表現亮眼的潘傑楷及日前受傷的林祖傑也都在名單中。

統一7-ELEVEn獅

投手：陳韻文、江辰晏、潘威倫、劉軒荅、泰迪、黃竣彥、王鏡銘、傅于剛、布雷克、猛威爾、鄭鈞仁、江承峰。

捕手：林祐樂、陳重羽。

內野手：郭阜林、陳鏞基、陳傑憲、潘傑楷、林祖傑、吳桀睿、林靖凱、陳重廷、高國慶。

外野手：唐肇廷、江亮緯、蘇智傑、潘武雄、林安可。

(中時 )