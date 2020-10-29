曾經在上次美總統大選中與美國多數民意調查唱反調的所謂「義烏指數」，在臨近投票日只剩5天時明顯指出，從多次美國大選以及上一次大選期間在大陸浙江省義烏市訂購競選商品的情況判斷，現任美國總統川普的競選商品訂購量遠超過其對手拜登，這個被稱為神奇美國大選指標的「義烏指數」，已清楚出這場選舉的勝者極可能還是唐納．川普。

據《紐約時報》指出，在中國大陸浙江省義烏市有一個長達10個街區的工廠直銷購物中心，這裡被稱為全球最大的小商品市場，銷往美國各種小商品是此地大宗商品，其中有各種塑膠玩具與選舉季節最熱門的競選商品，為美商提供印有「Kiss My Bass」棒球帽的商販們對川普在大選中獲勝充滿信心。

報導引述商販的話說，川普的競選用品包括帽子、橫幅、馬克杯以及幾乎所有可以印上標誌的東西，在義烏的小商品批發市場商店裡非常熱門，相較之下，拜登的競選商品大宗訂單幾乎沒有。販賣競選旗幟的商販葛路（音譯）說，「一個月大概有4、5個來問川普的吧！今年來問拜登的只有一個。」

因美中關係惡化而在略顯緊張的政治觀察人士說，義烏指數的理論認為，對總統候選人商品的巨大需求會在11月的投票率中顯見出來。而這個嚴格說來極不科學的指數，目前是川普大幅領先拜登。

全球知名的浙江義烏小商品市場是全球最大的小商品市場，有人把美國競選商品訂單量當作預測美國大選結果的參考指數。（圖／新華社）

報導說，川普可能會歡迎來自義烏的這類消息，目前距大選只有不到一周，川普在全國和大多數關鍵搖擺州的民調中都落後於拜登，但義烏指數的支持者認為指標還是非常可靠，上次2016年大選的最後數周，支持希拉蕊．克林頓的帽子和其他競選宣傳物品的需求大幅下降，最後結果與義烏指數的預測吻合。

其實，大陸官方與民眾對拜登可能改善中美關係的期望不大，他們更擔心拜登可能會聯合其歐洲盟邦與中國的鄰邦共同對中國大陸施壓。大陸的媒體在美國選情的報導上非常謹慎，顯示官方不希望美國對華政策成為一個美國政治的焦點，但從網上言論看來，民間關切美國大選的程度非常高。

義烏國際商貿市場裡一家做棒球帽的青島商家說，兩年來，川普棒球帽的訂單一直強勁，拜登在成為民主黨候選人之前幾乎沒有訂單。最近雖然也有不少訂單，但來得太晚了，無法趕製出來。今年以來，川普的訂單總數有數萬張，拜登只有幾千張。

報導說，義烏政治指數也有很多缺陷，例如買家與投票者沒有直接關係，新冠疫情也干擾了大型競選活動的進行，競選商品的銷量也會大受影響；川普支持者也較偏好大型集會，拜登則呼籲多採網上活動；兩個陣營選民結構不同，對競選商品需求也不一樣。也有商販指出，拜登的支持者似乎比較多從越南與緬甸訂貨，因為向大陸訂貨可能帶來較大的爭議。

一直到投票日前幾天，川普商品的需求還在增家，一家做萬聖節面具廠的直銷店裡，橡膠製作的川普面具一直很受歡迎，現已售罄。張姓店經理說，工廠製造了拜登面具，但還沒有人訂購。

(中時新聞網)