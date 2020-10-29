(摘自台大昆蟲系臉書粉專)

台大昆蟲系教授柯俊成驚傳疑似突然在辦公室猝死，據了解鑑識小組鑑定中，校方、院方也在處理中。台大昆蟲系FB粉專則貼文證實柯俊成過世消息，師生們相當不捨「小柯老師」。

台大昆蟲系FB粉專今天上午以「四十年蟲緣—緬懷柯俊成教授」為題，全文如下：

今日上午傳來一個令人震驚且措手不及的消息，本系柯俊成老師離世了。這實在是本系極為重大的損失，柯老師自民國七十年進入台大植病系昆蟲組就讀，也於本系攻讀碩、博士學位，畢業後一直在本系服務，為台灣唯一一位專攻粉蝨科的分類學者，且亦擅長昆蟲幼態分類，在重要農業害蟲—粉蝨上深耕已超過三十年，如此噩耗實在令人難以相信這是事實。柯老師曾在本系系刊撰寫「十年蟲緣」一文，謹借此標題來悼念我們敬愛的柯俊成老師。

台大表示：「本校除表達哀悼婉惜之意，校方和院方全力協助家屬處理，並安頓該系師生心理，同時呼籲全體師生更注意安全和健康。」

(旺報 )