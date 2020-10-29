愛雅（張艾亞）時常在IG和粉絲分享美照，日前她和郭書瑤、丫頭（詹子晴）、劉品言一群閨蜜去小琉球遊玩，久違大放送泳裝照，讓粉絲們一飽眼福，也開玩笑考粉絲，「上一次好像是我的寫真集呢，不知道還有沒有人記得？」

愛雅工作忙碌之餘，也和一群姐妹淘到小琉球輕旅行，期間拍了不少美照，她也大方和粉絲分享，照片中能看到愛雅久違穿上泳裝，寶藍色的圖騰連身泳裝十分顯白，胸前的深V剪裁更是讓豐滿上圍若隱若現，雪白的罩衫下露出一雙白皙的大長腿，看起來性感又不失氣質。

她也在文中透露，當天帶這件泳裝去小琉球，她也和姐妹們分享，「這件很顯白欸！」讓郭書瑤忍不住吐槽，「妳本來就很白了。」一旁的劉品言和丫頭也紛紛附和，讓她害羞地說大家真的很會聊天，但其實她想強調的是這個顏色，不管是誰穿都很顯白。

在 Instagram 查看這則貼文 愛雅（張艾亞）（@aiyachang1988）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 3:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 愛雅（張艾亞）（@aiyachang1988）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 6:44 張貼

由於天氣已經變冷，下水要穿防寒衣，愛雅也就沒拍下水照，但還是附上坐在海邊的美照，大方曬出一雙修長的逆天美腿，誠意十足，「大家就勉強看看點點讚吧！久違的泳裝照！」 大放送也引來粉絲們激推，「真的超白，都不用打光」、「我只看到深V」。

在 Instagram 查看這則貼文 愛雅（張艾亞）（@aiyachang1988）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 5:10 張貼

(中時新聞網)