陶晶瑩出席醫療口罩公益活動。（石智中攝）

陶晶瑩出席醫療口罩公益活動。（石智中攝）

「即時新聞」主持天后 陶晶瑩 出席美德醫療公益活動

綜藝主持天后陶晶瑩今（29日）過51歲生日，剛好出席醫療口罩公益活動，被問及好友袁惟仁（小胖老師）日前驚傳在台東老家跌倒後重傷昏迷、住進加護病房，陶晶瑩表示，她很擔心，「狀況聽起來不是太好，他的家人真的很辛苦」，她說自己比較常聯絡是陸元琪這邊，張宇等好友則有持續在資助袁惟仁，「我們各照顧一邊！」她也一直滿想去台東探望小胖，應該會私下跟張宇他們一起去。

對於袁惟仁的大姊袁藹玲日前發文，砲轟袁的一對兒女袁義、袁融「寡廉鮮恥」、對爸爸不聞不問，陶晶瑩無奈表示，她知道兒女跟爸爸都還是有視訊，「前妻、小孩一定還是很關心。家人難免會有誤會，角度不同，但心裡的感情一定都還是在的」。

今過51歲生日的陶晶瑩，已提前收到老公李李仁送的5萬元萊卡數位相機，笑說老公有謝謝她放過他，「本來有兩、三台在選，其他有些連鏡頭要二、三十萬，這一台5萬多」，並透露有一年她生日還自己許願要「碳爐」，「因為那時想要烤肉！」

她除了許願希望疫情趕快過去，也半認真希望再瘦10公斤，坦言50歲以後感受到體能變化，現在很規律在做重訓和有氧運動，每週兩天，腿、屁股經常處在滿酸痛狀態，但覺得上了年紀後應該互相勉勵，因為有些跌倒就是跟下肢不穩有關，所以要多做重訓，目前她還看不到肌肉線條，自嘲「可能還藏在裡面」。

女兒荳荳升上國三，身高已經170公分，身形又瘦又長，是九頭身身材，臉還是全家最小的一個，有人問她要不要當模特兒、還說以後可以跟NBA球星談戀愛，熱愛籃球的荳荳回「我不要跟NBA選手談戀愛，我要跟他們打籃球」，讓身為媽媽的她笑說：「想法跟一般女生比較不一樣。」

袁惟仁跌倒昏迷掀戰 陶晶瑩：「計畫前往探望」

陶晶瑩與老公對兒女功課都不太要求，只有一個標準，就是請他們為自己負責，不過女兒對課業很有自覺，自己會給自己壓力，平常會很酷地說不用媽媽幫忙複習，結果分數下滑時就說「好啦，妳陪我複習一下」。她深覺現在家長真的很偉大、很辛苦，因為小孩的社會、自然、國語、英文、數學等科目都要重來一遍，女兒的數學甚至是全英文，她乾脆要女兒先翻譯一次題目，「小孩會的都比我們會得多，有點吃力了，有時還要先拿課本偷看或參考測驗卷後面的答案」。她笑說有次女兒回家說「媽我考6分」，她跟李李仁當場嚇壞，「我老公杯子差點摔下去」，靜默2秒後，還在想下一步要怎麼辦時，女兒才解釋滿分是「8分」，害他們白擔心一場。

(中時 )