2020年全大運全國大專校院運動會將於31日舉行開幕式，高雄大學29日表示，中保科技集團立偉電子無償出借20台「AED（自動體外心臟電擊去顫器）」，於賽事期間每座場館均配置1台，共同守護參賽選手健康安全。

高雄大學代理校長莊寳鵰除表達感謝之意外，他說，高大從爭取到舉辦全大運歷時2年半、眾志成城，10月31日開幕典禮盛大登場，進行5天賽事（至11月4日）。

期間除了有高醫擔任醫療夥伴，安排醫護人員進駐支援外，再有立偉電子熱情支持，雙重守護選手比賽安全，更能無後顧之憂，拚出好成績。

立偉電子董事長劉福興親自率隊出席捐贈儀式，他說，截至今年9月，使用該公司的AED產品累積救活案例已達139例，此次響應全大運無償出借20台AED，藉此推廣防患未然觀念，也善盡社會責任。

此屆全大運為高雄盛事，比賽場館分布在路竹、燕巢、橋頭、楠梓、左營等12個行政區，賽會期間預計將有1萬5000名運動員湧入，加上工作人員、志工近2000人，其安全不容輕忽。

此屆全大運正式賽事將於10月31日至11月4日舉行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊等18種競賽，其中，啦啦隊為首度列入。

(中時 )