嘉義市公明路林添木故居整修後，2樓木造老屋搭配夜間燈光，深具韻味。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府文化局首次執行「老屋卸妝」計畫，有8案由市府出資改善街屋立面，目前完成交趾陶藝師林添木故居卸妝整修，恢復素顏原貌，雅樸的木構造充滿韻味，搭配夜間燈光，為公明路東門圓環更添濃濃木都氣氛。

市文化局文資科表示，今年通過8案，有勝安堂百草鋪、光華街與忠孝路口的2樓木造百年老建築、花磚博物館、北榮街民宅等建物的立面，總修繕經費200萬元，今年底要全數修完，公明路交趾陶藝師林添木故居已率先完成，蘭井街新陽春中藥房3連棟正在施工。

嘉義市蘭井街新陽春中藥房也正在做卸妝工程，素顏面貌令人期待。（嘉義市政府提供）

嘉義市蘭井街新陽春中藥房樓上雕花美麗。（嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，1930年代嘉義市有10分之1的人口依賴木業謀生，因而有「木材城市」的稱號，為了恢復往昔木業的榮光，市府2014年起持續推動「舊屋力」計畫搶救老屋，喚起大家注重老屋重生。

黃敏惠表示，今年更首次執行「老屋卸妝」計畫，卸除老木屋多餘的材料和附著物，老屋重現原本的美貌，讓人驚艷，也為市容整裝，重建木都文化再推進。

文化局長盧怡君說，老屋立面年久失修或不當修補、增建，有各式各樣的補釘，甚至直接用鐵皮封起來，這次「老屋卸妝」就是要恢復原立面材質和原貌，重現老屋美麗素顏，找回歷史記憶，重塑街景之美。

計畫主持人陳正哲說，老屋卸妝難度很高，每間老屋狀況、問題不一，附加物多是累積數十年，例如各種年代不同類型管線、牆面、招牌、雨棚等都各有難處，也要符合與附近鄰居建物的相融，因此老屋卸妝是把美的概念導入老屋與屋主的生活。

(中時 )