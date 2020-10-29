高雄一年一度的「岡山籃籗文化節」將於10月31日盛大登場，從早上10點半到晚上8點。民政局袁德明副局長袁德明表示，岡山有豐富多層次的的歷史面貌與知名食品及景點，特別邀請全國民眾能蒞臨高雄岡山地區，除了遊山玩水之外，籃籗文化節現場能讓民眾於音樂的饗宴中產生更多的聽覺享受及趣味親子互動與更多的藝文氣息。

岡山區公所特地在活動中特別安排一架台灣首創的媽祖號飛機，它是一架大型長程遙控無人飛機，特別於下午3點揭牌，岡山媽祖婆安座於飛機上，提供全國各地善男信女「躦轎腳」祈福的活動。

岡山區長黃中中表示，今年度岡山籃籗文化節活動，結合相當多的年輕化與在地特色元素，除了強力推廣岡山羊肉、蜂蜜、豆瓣醬三寶之外。

另有農村器具特色佈展、VR虛擬實境體驗、現場趣味計時闖八關遊戲的設計更是近乎綜藝節目遊戲的等級，與一般活動大不同，不但讓民眾達到好玩、刺激又能有機會拿到獎品或獎金。

烤全羊、羊肉湯、蜂蜜飲料、岡山三寶品嘗秀，免費贈送給現場的朋友們，更是可以欣賞到大會精心安排的舞台節目，連續6個小時舞台不間斷，讓現場民眾有吃、有拿、撿便宜、擱滿意，為民眾帶來不一樣的假日饗宴。

岡山區公所特地在活動中特別安排一架台灣首創的媽祖號飛機，它是一架大型長程遙控無人飛機，特別於下午3點揭牌，岡山媽祖婆安座於飛機上，提供全國各地善男信女「躦轎腳」祈福的活動。（柯宗緯翻攝）

(中時 )