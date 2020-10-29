10月是國際乳癌防治月，提醒全民多關注婦女健康。癌症為國人十大死因之首，每年有超過8千名女性罹患乳癌，是女性癌症發生率第一位，女性癌症死亡人數第三位。政府推動乳癌防治不遺餘力，透過衛生福利部中央健康保險署雁行計畫的分級醫療與雙向轉診，從篩檢到治療，讓女性朋友獲得完整照護。

家住中壢區60多歲蕭女士，在社區參加國民健康署「乳房X光攝影篩檢」發現異狀，到中美醫院做超音波檢查及乳房攝影放大檢查，懷疑可能是惡性腫瘤，於是透過雁行計畫，轉診至聯新國際醫院進一步做切片檢查，確診是乳癌第二期。

蕭女士在聯新國際醫院接受手術及用藥治療，狀況穩定，主治醫師乳房外科主任許雅芬協助轉診回中美醫院。蕭女士後續固定在中美醫院就近看診，服用抗賀爾蒙藥物，定期做檢查，持續追蹤病況。如果需要半年或一年一次的大型檢查，例如骨頭掃描、正子掃描、乳房核磁共振、或特殊的電腦斷層，就再轉診到聯新國際醫院，不必擔心錯過完整的定期檢查。

此外，許雅芬配合雁行計畫，每週在中美醫院駐診，讓民眾可以就近在社區醫院看診。雙向轉診皆由同一位醫師幫病人檢查、治療、拿藥，醫師熟悉病人情況，病人也比較安心有信任感，醫病關係良好。

許雅芬表示，健保署北區業務組推動雁行計畫目的為落實分級醫療，使病人大病至大醫院，小病至厝邊診所就醫，幫助民眾可就近在社區醫院做乳房攝影篩檢，如果有必要做進一步檢查或治療，就再轉診到大醫院。轉診平台可以直接預約掛號，讓民眾省時又便利，減少大排長龍的等待時間，幫助病人快速獲得需要的診斷和治療。

另為有效整合醫療資源，健保署「電子轉診平台」可進一步提升轉診效率。此外，「健保醫療資訊雲端查詢系統」提供醫院和診所醫師都能在線上查詢病人的檢查資料，包括電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)等影像檢查，以及用藥情形，醫師可以持續追蹤和掌握轉診病人的病史，並且減少重複用藥與檢驗檢查之風險，提供民眾更周全的醫療照護。民眾也可以利用「健康存摺」網站或手機APP，隨時查詢個人及家人的就醫資訊，做好健康管理。

許雅芬指出，45到69歲女性朋友應善加利用每2年一次的乳房攝影免費檢查，從篩檢到治療，雁行計畫的分級醫療與雙向轉診，讓乳癌防治更加完善有效率。雁行計畫實現癌症診斷治療的社區化，民眾就近即可獲得最符合需求的醫療照護。

(中時 )