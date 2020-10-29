軟體大廠訊連科技（5203）積極發展旗下FaceMe AI人臉辨識解決方案，29日宣布獲中南美洲機場服務營運公司Talma採用，打造非接觸式的門禁安防管理，同時提供即時人臉偵測及特徵值擷取，人流監控，以及檢視人員體溫及口罩配戴是否符合規定，大幅提升整體管理效率。

Talma為中南美洲的機場服務營運公司，擁有29年經驗，除於哥倫比亞負責19個機場之營運外，更於2019年將營運處觸角延伸至祕魯、厄瓜多及墨西哥之機場。

訊連董事長黃肇雄表示，在辦公大樓、公共運輸站和機場等各種大型場域，更需要嚴密的智慧門禁管理方案，來確保所有員工的工作環境安全無虞。

FaceMe AI人臉辨識解決方除供即時的門禁管控以及人員健康狀態的偵測，包含口罩配戴與體溫測量，透過此合作案，Talma可讓健康量測之流程自動化，並快速打造各站的智慧健康量測站，減少接觸的風險。

FaceMe AI人臉辨識解決方案為訊連近期積極發展的新事業，今年前三季人臉辨識營收共累計200萬美元，已佔訊連總營收的5％。黃肇雄表示，近期也將持續深化FaceMe與AIoT硬體以及SoC廠商合作，將會未來訊連重要的成長動能之一。

累計訊連今年前三季營收12.03億元，年增14.3％；累計前三季淨利1.8億元，年減38.1％。每股盈餘2.12元，較去年同期3.44元衰退。主要是因為第三季匯損1,100萬元、以及轉投資的玩美移動第三季因行銷費用提高，單季虧損較去年同期增加840萬元，加上去年同期有處分不動產之一次性業外收益，才導致整體獲利衰退。

(工商 )