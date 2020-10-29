裘海正今辦記者會宣布明年１月１６日在台北國際會議中心舉辦演唱會，相隔二十多年重返歌壇，首度在台舉辦個唱，裘海正的21歲兒子現身力挺，聊起寶貝，裘海正感性表示：「兒子有天問我『媽你可不可以再出來唱』，成為我的動力，他知道我把自己的青春、時間給了他許多，這孩子鼓勵我，身為歌手應該站出來唱給大家聽。」直言很多人以為她退出歌壇 ，其實並沒有，「我是淡出歌壇，女藝人難免要經歷結婚生子，但唱歌一直是我的最愛，這些年大家鼓勵我出來，但我沒辦法以『身材曼妙』做為主打，所以過程很掙扎，經過了33年才在台灣辦演唱會，姍姍來遲」。

她表示，自己從當年出道前是一名運動員，至今為人妻人母，內心秉持的信念就是不放棄，「在舞台上，會經歷很多風雨，有高山也有低谷，幸好有家人、愛我的歌迷及周遭很多朋友出手，鼓勵我一直沒有放棄。」坦言10多年前陷入憂鬱低潮，對於淡出歌壇感到後悔，「孕育孩子的過程中，我的體態不如以往年輕時，許多人會用藝人的標準來看我，自己的心態要調整好」。今記者會上，裘海正的好友巫啟賢到場站台，還特地準備高爾夫球捍，兩人現場PK球技，裘海正抓緊機會，喊話若是自己打贏，就要巫無償當演唱會嘉賓，結果她一桿入袋，現場氣氛歡樂。

裘海正會後受訪，對於同期藝人袁惟仁（小胖老師）日前因摔傷再度住進加護病房，她感慨世事難料，「健康的人突然間這樣，瞬息萬變，每個人都不知道明天會怎樣，但每個人都應該要有信念，只要還有一口氣在，都可以對生命做出很好的回應，生命不是在乎長短，而是活得精彩，小胖在歌壇造就了許多新人，祝福他快點恢復，重新跟家人相處。」巫啟賢在後台被媒體追問此事，透露之前曾數度到台東探望小胖，兄弟倆人透過眼神、握手交流；對於小胖病情，巫啟賢無奈表示「措手不及」，坦言這幾年跟張宇、十一郎等好友一直默默支持小胖，至於支助金額？巫啟賢說：「小胖在音樂圈有很多朋友，有很多藝人對他伸出援手，我只能說，我會盡我所能幫忙。」

裘海正（右）與兒子難得公開合影。（尤嬿妮攝）

(中時 )