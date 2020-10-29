因先前國泰航空大動作裁員，使得無數員工頓時沒了工作，其中一位空姐「阿Sa」，選擇轉換跑道，當起YouTuber大爆航空界的祕辛與明星私底下的一面；在近期內容裡，她更細細盤點空姐最喜歡和最討厭的藝人。

阿Sa在「Smart Travel」頻道裡，用了大篇幅的時間，細細點名，像：黃子華、鄭伊健、黎明、陳慧琳、蔡卓妍、謝霆鋒及汪明荃等等，這些都是相當友善的乘客，更指吳君如私下也相當健談，和外籍傭人出遊，也會幫忙安排商務艙的座位。

而空姐最喜愛的藝人，依名次排列為古天樂、舒淇、張曼玉、任賢齊、周潤發、陳奕迅、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、王菲；眾多藝人中，讓阿Sa印象深刻的就是張學友。

張學友與經紀人皆得到空姐們的極高評價 (圖/ 翻攝自網路)

阿Sa說，當時張學友準備飛往美國，經紀人則提前和機組工作人員打招呼，表明因為學友很累，不能拍照；好巧不巧，返程回香港，又再次遇到他們，這次經紀人提前透露，這次可以拍照簽名了，這也讓阿Sa有感表示，一位成功的歌手搭配一位這麼好的經紀人，他紅這麼多年是應該的。

古天樂榮登空姐最喜愛的明星第1名 (圖/ 翻攝自網路)

至於談到大家最好奇的部份：「空姐最討厭的藝人」時，阿Sa則改為用代號和特點來稱呼他們。包括嚇到人的大笑姑婆、藝術家導演、甚至是瘋狂發問的豪門千金、爆粗口學者…等等，這些都是空姐們最怕碰到的西客(奧客)；奪西客冠軍的，是這位集惡言、粗口於一身的頭痛人物！有一次更不客氣的說：You are just my driver！這也讓阿Sa說，生了一個女兒，或許會對人友善一些了。

(中時新聞網)