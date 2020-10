因先前國泰航空大動作裁員,使得無數員工頓時沒了工作,其中一位空姐「阿Sa」,選擇轉換跑道,當起YouTuber大爆航空界的祕辛與明星私底下的一面;在近期內容裡,她更細細盤點空姐最喜歡和最討厭的藝人。

阿Sa在「Smart Travel」頻道裡,用了大篇幅的時間,細細點名,像:黃子華、鄭伊健、黎明、陳慧琳、蔡卓妍、謝霆鋒及汪明荃等等,這些都是相當友善的乘客,更指吳君如私下也相當健談,和外籍傭人出遊,也會幫忙安排商務艙的座位。

而空姐最喜愛的藝人,依名次排列為古天樂、舒淇、張曼玉、任賢齊、周潤發、陳奕迅、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、王菲;眾多藝人中,讓阿Sa印象深刻的就是張學友。

張學友與經紀人皆得到空姐們的極高評價 (圖/ 翻攝自網路)

阿Sa說,當時張學友準備飛往美國,經紀人則提前和機組工作人員打招呼,表明因為學友很累,不能拍照;好巧不巧,返程回香港,又再次遇到他們,這次經紀人提前透露,這次可以拍照簽名了,這也讓阿Sa有感表示,一位成功的歌手搭配一位這麼好的經紀人,他紅這麼多年是應該的。

古天樂榮登空姐最喜愛的明星第1名 (圖/ 翻攝自網路)

至於談到大家最好奇的部份:「空姐最討厭的藝人」時,阿Sa則改為用代號和特點來稱呼他們。包括嚇到人的大笑姑婆、藝術家導演、甚至是瘋狂發問的豪門千金、爆粗口學者…等等,這些都是空姐們最怕碰到的西客(奧客);奪西客冠軍的,是這位集惡言、粗口於一身的頭痛人物!有一次更不客氣的說:You are just my driver!這也讓阿Sa說,生了一個女兒,或許會對人友善一些了。

