苗栗縣1名劉姓民眾27日上午7時許上班途中，在苗121線與苗37線7公里處發現1頭水牛在路上竄動，擔心影響來往人車安全報警處理，通霄警分局中和派出所接獲報案，到場利用繩索將水牛控制，牽引至路旁草叢暫綁在樹下，再透過網路社群尋找飼主，順利化解危機。

劉姓民眾27日上午7時許上班途中，行經苗121線與苗37線7公里處，看見1頭水牛在路上走動，深怕水牛會攻擊人車，他向中和派出所報案，所長羅錫欽與警員謝廷治到場，先緩步接近水牛，小心翼翼用繩索套住脖子控制後，再將水牛牽引至路旁草叢暫綁於樹下。

警方到場利用繩索將水牛控制，牽引至路旁草叢暫綁在樹下，再透過網路社群尋找飼主，順利化解危機。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

警方到場利用繩索將水牛控制，牽引至路旁草叢暫綁在樹下，再透過網路社群尋找飼主，順利化解危機。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

警方為了尋找飼主在FB在網路地方社團及社區LINE群組PO文，果然在30分鐘後有1名張姓民眾稱看到訊息，表明自己是水牛飼主，指出一早起床準備餵食水牛時，發現牛棚大門被撞開，猜測可能是前一晚水牛自牛棚衝開大門，流竄到5公里外，幸好警方迅速捕獲牛隻。

通霄警方呼籲，民眾家中如有飼養家畜或家禽動物，應注意飼養場所設施是否安全，韁繩或柵門是否堅固，以避免家畜或家禽脫逃（離）飼養場所被肖小盜竊或竄入道路撞擊道路上汽機車，衍生治安或交通意外事故。

(中時 )