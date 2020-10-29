尤惠璋以精緻農業及提高生產效率為經營目標，創造農民與消費者雙贏局面，於2015、2018年獲得高雄市玉荷包品質及果園評鑑冠軍。（林雅惠攝）

第32屆全國十大神農選拔競賽，在全國105位農民激烈角逐後，高雄市大樹區尤惠璋唯一以「玉荷包荔枝」入選榮獲全國模範農民，高雄市政府農業局代理局長王正一29日代表市長陳其邁向他恭賀，感謝他對台灣農業的奉獻。

尤惠璋栽種荔枝超過30年，他以精緻農業及提高生產效率為經營目標，先後建立「貴妃村」及「尤惠璋果園」品牌，首推粒裝玉荷包荔枝及掃帚梳花作業，省下至少50％田間採收與集貨場人力，再導入分級選別機提升品質，創造農民與消費者雙贏局面，於2015、2018年獲得高雄市玉荷包品質及果園評鑑冠軍。

此外，尤惠璋也與食品業者合作研發玉荷包珊瑚藻、玉荷包啤酒等產品，推動荔枝產業多元化，為提升在地玉荷包品質，他在2002年號召成立「高雄市大樹區果樹產銷班第21班」並擔任班長至今，並在農業局輔導下，帶領產銷班通過產銷履歷驗證，成功拓展外銷通路至美國及加拿大等市場。

農業局王代理局長正一表示，荔枝產業不僅是大樹區，也是高雄市最重要的農產業之一，而高雄更是全國高品質玉荷包最重要的產區，尤惠璋不僅在生產上有卓越成就，更積極經營品牌、研發加工品與拓展各項銷售管道與通路，是高雄市農民的模範代表。

(中時 )