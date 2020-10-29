今年因疫情影響，不少消費者開始轉向線上購物，不出門直接讓想要的商品送到家！而年終最狂的電商雙11購物節，也即將到來。LINE今（29）日宣布了攜手LINE旅遊、LINE酷券和LINE官方嚴選等平台與台灣各大電商、品牌、通路等夥伴串連祭出的年度最殺優惠，總計將送出 LINE POINTS 1.1億點！自11月1日（日）起至11月11日（三）一連11天推出期間限定優惠，消費最高可獲得22% LINE POINTS 回饋！精打細算的消費者不要錯過！

此外，雙11期間，開通LINE購物護照的App用戶還有機會獲得1元iPhone特惠賣場，並可搶限量的1,111點LINE POINTS點數紅包！（相關資訊請於11月1日起參考主會場連結）看好電商直播帶動業績，LINE購物今年將推出多檔購物直播節目，包括今（29）日晚間9時更與星座專家唐綺陽國師合作「11月星座運勢直播」，分享脫單必看的購物攻略！讓消費者一次看運勢、學賺點攻略，在雙11掌握購物先機！

電商導購平台 LINE 購物將在雙11檔期提供超強回饋，用戶只要透過LINE購物消費都可獲得疊加的 LINE POINTS回饋。LINE購物與PChome、樂天市場和生活市集等綜合電商夥伴提供限時疊加優惠 LINE POINTS 最高11%的回饋；亦集結美妝、3C、運動時尚、保健食品等知名品牌推出限時限量22％ LINE POINTS 點數回饋！更與家樂福線上購物、特力家購物網、屈臣氏 Watsons、康是美網購eshop、大樹健康購物網等超強通路疊出21% 的高額回饋！此外，期間透過LINE 購物於CARPOST車博下單完成交車，還有機會獲得 LINE POINTS 11,111點！

由LINE購物自營的LINE官方嚴選、LINE酷券平台除了推出自11月1日至11日每日限定11％ LINE POINTS回饋，且加入 LINE官方嚴選之官方帳號每天簽到，則有機會得到Apple Watch、Switch等大獎！11月9日至11日於指定店家完成首購，將享有額外LINE POINTS 111點；此外，透過LINE酷券購買或贈禮美食饗樂類型票券享最高LINE POINTS 22% 回饋。

LINE旅遊則推出全站訂房皆享至少 LINE POINTS 3%回饋！透過 LINE旅遊於agoda、Booking.com、ezTravel易遊網、Trip.com、Hotels.com、Expedia與東南旅遊等指定夥伴平台訂房，最高可享 LINE POINTS 回饋11%。此外，LINE旅遊特別與夥伴AsiaYo共同推出訂房 LINE POINTS 回饋最高7%，若使用LINE Pay結帳並選擇中國信託LINE Pay卡，可再享回饋最高5% 總計高達12% LINE POINTS 回饋。

根據LINE購物的觀察，用戶的購物行為不僅限於線上、或線下單一管道，而是線上與線下雙重渠道互補並進。為滿足消費者多元的購物模式與賺點機會，LINE購物自2019年開始與家樂福、萊爾富和特力集團等多家通路夥伴推出OMO虛實融合的合作，不僅為雙方帶來新的客源，也為市場開創了嶄新的商業模式，即日起至12月1日再與連鎖超市美廉社合作，消費者於美廉社線下消費，結帳前出示美廉社條碼掃碼，便可獲得LINE POINTS 1%回饋。

為持續優化消費體驗，今年7月 LINE購物推出獨立App，至9月底2.5個月來使用LINE購物App下單的新買家增加15%，其中新客在一個月內透過App回購更高達三成，使用購物App的用戶亦更常搜尋商品，更有一半以上的用戶在App搜尋商品時間增加一倍、下單率更提升80%，顯示出購物App有效提升用戶的使用意願。

因此在雙11前夕，LINE購物App正式上線商品價格追蹤功能，用戶曾經搜過、收藏過的商品，以及其他用戶搜尋的熱門商品，價格調降時，LINE購物App就會把這些商品集結在首頁下方的商品推薦，方便用戶追蹤喜愛商品的歷史價格波動，掌握最佳購買點！雙11期間，開通LINE購物護照之用戶，於每日上午11點開啟LINE購物App點擊指定頁面，有機會獲得1元iPhone特惠賣場，還能搶拿限量1,111點的 LINE POINTS點數紅包，推薦新戶再享賺點、咖啡即享券等好康優惠。

商品價格追蹤功能方便用戶追蹤喜愛商品的歷史價格波動，掌握最佳購買點。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

電商直播能即時吸客，使購物變得更有趣，是今年雙11電商檔期的一大焦點。今年 LINE購物直播場次超過20場，平均帶動業績成長3倍之多，雙11期間，LINE購物、LINE購物品牌名店與LINE官方嚴選等3個官方帳號亦將推出超過10檔購物直播節目。今（29）日更攜手唐綺陽於晚間9時在唐綺陽占星幫Facebook粉絲團，解析星座脫單技巧，並提供直播限時優惠，同步於LINE購物官方粉絲團也都能收看；消費者只要下載LINE 購物App就送限量星座貼圖，按讚留言有機會獲得總價值達2,000元LINE FRIENDS商品，LINE購物App的首購族更有機會大賺520點LINE POINTS脫單點數紅包！LINE購物直播內容可見LINE官網。

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