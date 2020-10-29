歐美車廠陸續復工，且Tesla及各大車廠陸續推出新款電動車，帶旺電動車前景，台達電(2308)董事長海英俊表示，由於電動車價格下滑且充電站逐漸普及，讓電動車滲透率逐漸提升，目前台達電出貨的電動車產品都是3到4年前拿到的訂單，就在手訂單來看，電動車看起來很不錯，且可能會好幾年，今年第4季雖然不會比第3季好，但會比去年同期好。

台達電今天下午舉行法說會，今年第1季及第2季受到新冠肺炎疫情影響，許多車廠因封城關廠停工，讓車市急凍，不過第3季大部分車廠復工，帶動車用產品在第3季大幅成長，且Tesla Model 3賣得很好，加上傳統車廠都有電動車上市，讓電動車需求大躍進。

海英俊表示，過去電動車有兩大門檻，一是與燃油車的價格差距，二是充電設備的普及，現在價格已經下來，充電設備也愈來愈普及，由於許多國家地區在2030年碳排放標準愈來愈嚴格，預估2030年電動車佔整體車市的滲透率將從目前的2%拉升到10%到12%，一般來說，電動車接單週期要3到4年，目前出貨的產品都是3到4年前拿到的訂單，以目前在手訂單來看，電動車發展可預期，有機會好幾年。

展望第4季，海英俊表示，今年第4季傳統上屬於比較淡的一季，尤其是歐美及印度疫情惡化，不知道對市場影響，從公司角度來看，無論疫情或選舉都是無法控制，只能控制公司產品及管理，雖然不會比第3季好，但會比去年同期好，至於明年，明年還有很多黑天鵝，無法評論。

至於毛利率；台達電執行長鄭平表示，毛利率牽涉到產品組合，公司希望毛利率維持會增加，但毛利率高不等於淨利率高，還是要看營收成長跟淨利率。

受惠於傳統旺季來臨，各產品出貨暢旺，台達電第3季合併營收776.79億元，年成長7.2%，創下單季歷史新高，營業毛利為248.14億元，單季合併毛利率31.9%，年增3.7個百分點，但季減1個百分點，營業淨利為104.47億元，季增12.76%，創下單季歷史新高，營業淨利率為13.45%，季增0.34個百分點，年增5.9個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為83.9億元，季增10.4%，年增63.5%，若扣除108年第2季收購DET一次性收入，單季稅後盈餘創下單季歷史新高，單季每股盈餘3.23元；累計前3季合併營收為2040.52億元，營業毛利為627.92億元，合併毛利率為30.77%，營業淨利為216.92億元，營業淨利率為10.63%，稅後盈餘為180.54億元，每股盈餘為6.95元。

(時報資訊)