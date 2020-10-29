國立中山大學積極申設醫學院系，29日與台東縣政府簽署合作備忘錄，校長鄭英耀與縣長饒慶鈴共同宣示，要為台東縣的醫學科研、人才及資源等項目攜手打拚，成為「後山的醫療靠山」。

中山大學繼與屏東縣、澎湖縣、高雄市政府簽署MOU後，完成最後一塊「醫學共好拼圖」，理念獲高屏澎東縣市首長全數支持。

據中華民國統計資訊網顯示，2017年每平方公里執業醫事人員，全國平均為8.28位，台北區有42.89位，高屏澎東區卻僅有4.93位，南北醫療資源嚴重失衡。

饒慶鈴表示，台東從北到南的距離，等於西部的台中到屏東，但卻只有1家區域醫院、6家地區醫院，且全集中在市區，每位醫師平均需服務超過700人。對此，縣府今年5月全面實施遠距醫療，在11處衛生所建置遠距醫療照護系統，但整體醫療能量仍顯不足。

鄭英耀強調，中山「晶體研究中心」研發閃爍晶體應用在正子顯影偵測器核心元件，可偵測小至4mm的腫瘤，對早期偵測癌症及阿茲海默氏症相當有幫助。

鄭英耀校長提到，發展「智慧醫療」實為當務之急，中山電機系團隊發明「自我注入鎖定雷達」，打造全世界第一套非接觸式生理感測系統，能即時量測心跳、呼吸及體溫，應用於遠端健康管理及老年與嬰幼兒照護系統，符合台東未來的醫療需求。此外在智慧醫療、AI科技輔助診療的系統，也能幫助解決東部醫療困境。

(中時 )