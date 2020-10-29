一個保溫瓶，意外揭露資子外遇，大陸貴州一名張姓男子在家中看到保溫瓶，查看發現是金飾店贈送，循線調查發現，妻子竟偷吃自己的2位好友，真相曝光讓男子失去理性，用電線勒斃妻子後，在日記本寫下「我愛的我得不到，別人也別想」。

張男與妻子姜姓女，兩人原本感情不錯，2018年張男與妻子到桂林打工，姜女卻開始抱怨張男沒用，無法賺錢養他，羨慕「別人的妻子都不用上班，靠老公養」，之後姜女多次提出離婚，但張男都不同意，且張男為了在老家蓋房，借貸20萬元，經濟負擔重生活過的拮据，親戚們猜測，這件事可能是姜女怪罪老公無用的最後一根稻草。

去年9月，張男下班回家，先是發現金飾店送的保溫瓶，想起8月時看到妻子有一條金項鍊，因此傳訊息騙妻子腦中風、願意離婚，趁機套話妻子外遇的事實，姜女果然承認與張男好友李男出軌，金項鍊也是李男花5000元購買。

姜女沒想到的是，事發前一天，李男才向丈夫告狀，姜女與另一位好友蒙男關係「不正常」，張男仔細一查，原來妻子偷吃2位好友，也都收過金項鍊；事後兩人發生激烈爭吵，張男失控抓起電線勒斃姜女，之後打電話自首，並向岳父告知此事，事後在日記本寫「把我房子賣了還債，叫我兩個孩子乖乖長大，我愛他們」。

法官審理此案時，認為張男因婚姻家庭矛盾故意非法剝奪他人生命，行為構成故意殺人罪，但基於是自首行為，依法可以從輕或減輕處罰；至於被害人姜女婚內與他人多次不正當性行為，有違婚姻法中，夫妻應互相忠實的規定，案發後以不當語言刺激張男，對本案負有重大責任，酌情對被告從輕處罰，最後張男依故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

(中時新聞網)