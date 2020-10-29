不要打了！ 男童裸身街頭哭 鄰錄影揭家暴案

男童背上全是傷。（北市議員陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

男童腿部全是傷。（北市議員陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

男童手臂全是傷及結痂。（北市議員陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

人神共憤、兒虐悲歌！北市議員陳怡君29日質詢，現讀小學3年級的陳姓男童，2年來遭生父、繼母輪流虐待，口、鼻、背、手經常遭暴打，留下結痂傷痕，繼母竟指「他愛演戲、傷是妹妹用筆畫的！」家防中心卻還紀錄「小孩自己造成的傷」，既殘忍又隱匿事實，陳怡君霸氣稱「我來保護這小孩！」，家防中心僅說，依《兒少法》不公開揭露。

陳怡君指出，男童2年前就被虐待，共立案11次，最近一次在21日，男童全身沒穿衣服，被丟到街上狂哭，繼母還把他書包丟出門嗆「閉嘴！」鄰居都習以為常，繼母竟還辯，男童情緒失當、愛演戲。

「冷漠、殘忍，任由繼母羞辱！」陳怡君痛批，這2年家防中心只會口頭行政指導，多次電訪、面訪，到今年2月卻解除列管，解列後，孩子的新舊傷仍不斷，幾乎每個月都還被打，然而卻不能再度列管。

她說，男童被生父用衣架打，鼻樑結痂、嘴角腫脹、臉部有紅痕，繼母竟辯是被妹妹用彩色筆畫，家防中心竟紀錄手臂結痂、沒有指甲是男童自己弄傷，以及為閃躲生父拿腰帶打屁股，也是自己弄傷，紀錄人是在侮辱孩子，從頭到尾都指孩子身體不好。

「誰能幫孩子說話？」陳怡君沉痛地說，男童被心理諮商31次，父母竟只有8次，隨著小朋友的家暴案逐年攀升，家防中心竟還隱匿，她要求家訪都要有錄音及照片佐證，痛斥「大人別說謊！」

家防中心主任陳淑娟答詢，依「兒少保護」不能做公開揭露，每次收到通報後都有立即派人去了解調查，經查發現孩子有些情緒跟行為，但父母也有不恰當、逾越管教的範圍，會加強勸導親子教育，每個月都有查核、紀錄。教育局長曾燦金則說，案發得知後的24小時內，都一定完成通報。

(中時 )