交通部承諾解決林口交流道塞車夢魘，日前提出興建南出立體匝道改善計畫，但新北市長侯友宜要求併入北入匝道共同規畫；市議員蔡淑君今質詢相關進度，新北市交通局表示，將於30日下班前將新北版本方案提送高公局審議，針對轉彎半徑、速率、坡度、長度等，都已依高公局要求修正完成。

國道1號林口交流道出口長期壅塞，居民通勤苦不堪言，交通部長林佳龍月初前往視察，高公局提出「右轉林口、左轉龜山」南出匝道增設立體化匝道方案，但侯友宜當場表示不滿，要求除了南出匝道外，也應一併將北入匝道納入規畫，才可有效解決塞車問題。林佳龍裁示高公局3個月內彙整新北、桃園意見後，再辦理後續設計。

蔡淑君今總質詢指出，針對「右轉林口、左轉龜山」南出立體匝道方式，由於「右轉林口」匝道緊鄰林口崇林國中，恐與學生接送車流交織，尖峰時段造成危險，建議取消原規畫，直接拓寬平面道路的槽化道，較來得快速也安全。

蔡淑君也針對北上匝道提出建議，她認為，可從文化一路興建高架匝道，以「L型」曲線穿過國道高架路段；她詢問侯友宜，「新北市版本」何時會送到高公局審議？是否已經想到辦法突破縱坡6％限制？

侯友宜表示，蔡淑君真的很用心也很專業，對於地方相當了解，也與新北市府看法相近，將與交通部持續協調，針對北入匝道部分，交通局正在最後修正，月底會提交給交通部。

交通局長鍾鳴時補充，將於30日下班前將北入匝道規畫方案提送交通部，包括縱坡小於6％、轉彎半徑、速率、長度等，都已依高公局要求修正完成，盼交通部核定通過。

此外，蔡淑君今也自製實測影片，驗證林口交通壅塞窘境，她從上午6點40分從「林口站」搭上公車，尖峰時段在林口、龜山繞了1個多小時，才順利抵達「長庚醫院站」，還有民眾一班公車等了連續6班都客滿。上班路迢迢的窘境，連侯友宜都直呼「一個小時啊...上班車程一直繞一直繞，很抱歉沒有把林口交通做好。」

(中時 )