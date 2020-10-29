證交所表示，由元大證券發行的元大證券台股領航報酬指數指數投資證券，簡稱為元大台股領航ETN（N020020），將於11月2日正式掛牌上市，為今年來第7檔上市掛牌ETN。

「元大台股領航ETN」11月2日掛牌，發行價格為5元，投資手續費年率為0.9％，發行期10年，預計2030年到期。

證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」係由臺灣指數公司所編製。「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」是以上市公司之普通股股票為母體，依市值選取可表彰國內資本市場砥柱之核心產業，自其中篩選符合流動性及市值條件之產業領導公司，挑選15檔成分股以產業市值權重為基準進行加權，以表彰長期投資於國內核心產業領航者之含息績效表現。

目前指數權重前五大成分股為聯發科25％、台積電24％、台達電7％、國泰金7％、廣達6％，這五檔成分股，約占指數六成；還有大立光、鴻海等，都是市場耳熟能詳的產業龍頭股。指數成分的調整，每年四月會定審一次，並重新篩選。

回測過去5年績效顯示，「特選台股領航報酬指數」的平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率11％；且過去5年累積報酬率為79％，表現優於加權指數的71％，適合想投資台股核心產業龍頭的投資人納入投資組合。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。

投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

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