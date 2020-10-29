房市今年來不畏疫情，買氣持續增溫，引發過熱風險擔憂，根據央行公布的第三季理事會議事錄摘要，數位理事均提出不動產市場泡沫風險的警示，認為央行應超前部署，在房價上漲預期形成前採取行動，必要時提出選擇性信用管制措施，暗示應隨時出手「打房」。

央行多位理事表示，國內外金融情勢寬鬆，美國聯準會（Fed）零利率可能至2023年都不會改變，在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能性，並備妥因應或預防措施。另位理事認為，央行應密切觀察房市變動的趨勢，且最好在民眾對房價上漲預期形成之前，即採取行動超前部署，否則一旦民眾對房價上漲預期形成已確立，屆時不論貸款成數（LTV）限制或租稅政策都難以逆轉。

目前房市發展情況尚未出現失控情形，另位理事指出，應關注部分台商並非透過資金匯回專法匯回資金，而是透過正常管道匯回，且部分資金恐怕已進入房地產市場。有位理事強調，政府房市政策應有全面性策略，除央行LTV政策的金融面措施，也需要搭配財政部、內政部及其他部會，甚至是地方政府的相關政策才方能奏效。

數位理事均認為，央行應持續監控房價變化，並對實施選擇性信用管制的相關參考指標表示看法。並須持續密切注意房地產的狀況，以及銀行承作有關房地產貸款的情形，並廣泛蒐集銀行業意見，經審慎周延評估，在有必要時提出選擇性信用管制措施。

(工商 )