高中女學生彩繪大齡食堂的牆面，老屋洋溢文青風格美學。（廖素慧攝）

老屋變為「葫蘆．蘋果．貓」大齡食堂，Q版彩繪有網美FU。（廖素慧攝）

市府社會處長林家緯頒感謝狀，食堂阿嬤送親手的甜點給彩繪的女學生表達謝意。（廖素慧攝）

嘉義市「葫蘆．蘋果．貓」大齡食堂，長輩下廚、端菜服務主顧客。（廖素慧攝）

嘉義市「葫蘆．蘋果．貓」大齡食堂，由均齡85歲的阿公阿嬤煮拿手菜供餐，是樂齡族另類職場，3名高中女學生彩繪食堂有文青風，是網美拍照、小型聚餐的好選擇，嘉基社區服務部主任林玉琴說，歡迎各世代都來體驗阿公阿嬤的服務。

嘉義市東義路1棟不起眼的老屋，由嘉義基督教醫院和雙福基金會合辦「葫蘆．蘋果．貓」大齡食堂，有70多歲至90歲的12位長輩輪班下廚、上菜，服務客人，3年多來很多社區樂齡族來包便當或用餐，阿公阿嬤都笑口常開，熱情招呼。

嘉義高中2年級學生黃歆蓓邀集同學陳薇安及念嘉義高工2年級的李宜臻，3人利用假日，義務幫忙設計彩繪食堂，白色牆面畫上Q版阿嬤在擺滿柴米油鹽醬醋茶的紅磚灶台，笑咪咪煮菜，家貓俏皮的陪在一旁，洋溢文青風格美學。

黃歆蓓說，她們都學美術，很高興能運用在社區服務空間的美化，畫出「家的感覺」，也和阿公阿嬤交流互動，是難得的美好經驗。

81歲游楊雅如阿嬤說，每天盼望周四到來，可以來食堂做菜，和夥伴說說笑笑。81歲阿嬤黃淑霞曾做自助餐，很高興來這裡再大展廚藝。

嘉義基督教醫院社區服務部部主任林玉琴說，迎接超高齡社會，各世代更要有青銀共學、跨世代共融的思維及行動，歡迎各個世代來這裡吃阿公阿嬤的家常菜，體驗新風格美感的空間，與長輩們互動。

市府社會處長林家緯表示，大家要改變「老」的認知，從小就養成與長輩互相學習、理解的觀念，彼此共學、互助、互惠，打造幸福的超高齡社會。

(中時 )