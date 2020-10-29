台東志航空軍基地的1架F-5E戰鬥機在29日早上墜海，飛行員朱冠甍不幸罹難，事故發生後，許多的意見都提到「戰機老舊沒及時汰換」，並計算F-5E在中華民國空軍的服役時間已達到40多年，似乎就把墜機的原因給確定了。然而這種看法實在草率，F-5E服役時間確實長，但是「老」不一定等於「舊」，有沒有持續裝備更新與性能更新才是重點，從這角度看來，空軍對於F-5E/F的性能更新實在是不足。事實上，其他國家的F-5E有在持續更新與性能提升，包括泰國、巴西，甚至我們鄰近的韓國，都有在進行F-5E的升級工作，使這批老虎戰機能跟的上時代並且更為安全。

要說F-5E/F的故事，能夠從1959年首飛的美軍T-38「鷹爪式」教練機(Talon)開始說起，其實原本諾斯洛普(Northrop)公司就想設計小型超音速戰機，計畫名是N-156，但是當時美國空軍表示，他們沒有相應的需求，倒是需要汰換T-33教練機，並且希望具備超音速性能。於是諾斯洛普的工程團隊，就將N-156修改成雙座型，很快就形成合格的教練機，也就是T-38。提外話，美國空軍仍在使用T-38，該型教練機已服役達到61年。

T-38完全符合美國空軍的教練機需求，而且後勤又容易，並且在修改武器電路後，就能具備武器投射能力，儼然成為小型戰機。正巧1960年代的國際局勢，美國需要提供給自由陣營的新興國家們，一種易修、易學，而且便宜的外銷戰機，於是將T-38修改而成的F-5A/B型戰機就問世了，由於是提供給自由世界國家，因此它就叫做「自由鬥士」(Freedom Fighter)，包括中華民國、菲律賓、南越南等國家，都有使用過F-5A/B。

雖然F-5A/B已經具有作戰能力，可以發射響尾蛇飛彈，但是它沒有安裝雷達，空中作戰僅能依靠飛行員的目視，有著頗大的限制，於是1970年，在機鼻加裝小尺寸空用雷達，與雷達預警器等重要航電設備的F-5E/F戰機就出現了，有別於F-5A/B的性能有顯著提升，於是也更改了它的外號，稱為老虎2式「Tiger II」，同樣銷售給剛走向經濟起飛的許多開發中國家，包括中華民國、新加坡、韓國、泰國等等，另外又銷售給瑞士、比利時、巴西、智利等數十個國家，在「全盛時期」，F-5E的全球總數量達到1400架。

全球F-5E數量如此眾多，使得戰機性能提升，一直是許多航太大廠的商機，事實從1990年代開始，許多國家都在進行「老虎戰機」的性能提升，使「老虎不老」。而且拜新一代電子技術革命之賜，許多航電設備能夠做到又小又強。包括美國、韓國、巴西、泰國等等國家，都有自己的性能提升方案。

巴西空軍的F-5E座艙。

巴西的F-5M，已有好幾具多功能儀表。(圖/youtbue)

美國海軍也有一批F-5N戰機，擔任異機種對抗的假想敵部隊，在去年2月，就向F-5的製造商，也就是諾斯洛普-格魯曼集團(Northrop Grumman)提出延壽工程合約，價格達到1,680萬美元。 該合約要求諾格集團為44架F-5N，進行戰機檢查、維修、大修、緊急維修、改裝工程等工作。

另外，泰國空軍在2017年就與以色列拉菲爾公司(Rafael )合作，要大幅度的升級F-5E，引進以色列 巨蠎4型( Python-4)敏捷短程空對空飛彈、德比中程飛彈(DERby missile)，加上伊爾伯特公司(Elbit)的頭盔瞄準鏡，現在還將增加Litening 3瞄準莢艙和Skyshield電子戰莢艙，甚至通訊設備也升級為HAVE QUICK II跳頻系統。泰國空軍將這次升級案稱為「超級虎」計畫，表示升級之後，「性能不輸F-16」。

另外，南美洲的巴西，正好在最近完成了F-5E的升級案，他們從2005年開始與瑞典合作，將現役49架F-5E戰機，加裝新一代電戰系統、全彩顯示螢幕、飛行中控電腦，和多功能抬頭顯示器，他們將升級後的F-5E，稱為F-5M。

相比之下，我們中華民國空軍對待F-5E機隊，就顯得太過忽視，在得到IDF、F-16、幻象2000之後，就一直不願意在F-5E身上有所投資。事實上在1996年，漢翔公司算將IDF的航電與雷達，加裝到F-5E的計畫，稱為「老虎2000」，可惜空軍一直都興趣缺缺，甚至於空軍管理高層，聽聞F-5E改良計畫時，還會面有難色的反問「F-5E還要用多久?」 然而幾十年過去了，由於空軍的部訓機也沒還著落，使得這批 F-5E就以最老舊的面貌繼續苦撐，飛行的安全性當然就會下降。

說到飛行安全，事實上F-5E原本的彈射椅性能不佳，確實有低空彈射危險的問題，但是這是可以改善的，韓國空軍在2011年5月，與馬丁貝克公司(Martin-Baker)達成F-5 E戰機的彈射座椅改進合約，改進之後彈射座椅啟動時，沒有高度限制，速度限制方面，相比過去也有了很大的放寬，也就提供了飛行員在面臨棄機逃生時，更可靠的安全保障。

我們國家處境困難，能夠取得軍品的機會不多，其實更應該努力在現有裝備的維護、升級，與性能提升上。除了F-5E多年來沒有性能更新以外，我們的C-130H運輸機，也遲遲未性能升級，儀表與航電系統仍然保持30年前的原樣，誠心希望國軍指揮高層，能夠多重視現有軍備的改良，這樣的工作絕對不亞於購新武器。

(中時新聞網)