新竹縣消防局第二大隊花園小隊，29日揭牌儀式後正式辦理勤務運作，消防局長孫福佑指將可提升前山救護救災效率，目前配置1輛救護車及1輛勤務車，並進駐4名消防人員，後續再加配1輛消防車，因應地方救災需求。

縣議員張益生感謝縣長楊文科對五峰鄉的支持，鄉長葛忠義提供原保地作為救護車及消防車的停車場，消防局長孫福佑更讓五峰鄉消防人力增加4人來到14人，救護車增到2輛，消防車將增到3輛，將可快速支援鄉內大隘村、花園村、竹林村的救災工作。

五峰鄉幅員遼闊，原僅在後山桃山村的五峰消防分隊執行緊急救護工作，一旦前山部落發生救護案件，救護車及消防人員往往需要花費20至30分鐘才能到達現場。

孫福佑表示，為把握黃金時間進行救援，在縣長楊文科支持下，經各相關單位及及地方人士的協調會勘後，選定前山花園村的舊檢查哨成立花園小隊。

五峰分隊原負責花園、竹林、大隘、桃山4個村，花園小隊成立後，前山的花園村、竹林村及大隘村交由花園小隊負責管轄，另依需求支援竹東鎮上坪里及瑞峰里緊急救護案件。

孫福佑相信花園小隊成立後，能大幅縮短五峰鄉前山區域的救護出勤時間，提升救災能量外，也嘉惠鄰近的竹東上坪及軟橋地區鄉親，對守護地方消防公安將有很大助益。

(中時 )