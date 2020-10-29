彰化縣長盃五人制足球賽開打，三箭守護學子健康。（吳敏菁攝）

彰化縣長盃五人制足球賽開打，三箭守護學子健康。（吳敏菁攝）

彰化縣長盃五人制足球賽開打，三箭守護學子健康，準備參加2021東京奧運的跆拳道國手劉威廷，也在集訓期間撥冗回鄉參與活動。（吳敏菁攝）

為期3天的彰化縣長盃五人制足球錦標賽今天開幕，共有51隊、500餘名選手參賽，彰化縣長王惠美29日上午到彰化縣立體育場開球，強調守護彰化2500名體育班學生健康，未來將籌募運動基金，結合更多企業界來支持運動選手，讓他們為彰化、國家爭光。

這次縣長盃五人制足球錦標賽進行開球，並與跆拳道國手劉威廷、臺灣體育運動大學、彰化基督教醫院、秀傳醫療體系彰化秀傳紀念醫院、彰化師範大學、白蘭氏三得利公司等代表都出席，產官學公私合力共同宣布，運動防護、運動科學、運動營養，啟動三箭齊發。

王惠美說，為了培育彰化優秀運動選手，林士聖主委牽線臺體大母校前來彰化縣幫忙，在運動防護方面，彰基、秀傳等6家彰化縣優質醫療團隊也共襄盛舉，只要憑健保卡運動員就醫，享快速看診等服務；在運動科學方面，由彰師大透過科學檢測分析，了解選手身體素質、狀況，提供專業建議；在運動營養方面，白蘭氏三得利公司等產業，在選手競賽期間提供免費營養補充品。跆拳道國手劉威廷也獲贊助。

白蘭氏資深副總黃小琳表示，白蘭氏在地深根超過40年，持續在運動營養的領域贊助國家精英選手，希望透過白蘭氏的補給，成為選手最佳的健康後盾。謝謝彰化縣的推動扶持

，讓運動三箭計畫能成行，讓選手沒有後顧之憂，盡情發揮他們的潛能。

國立臺灣體育運動大學教授兼運動產業學院院長呂欣善表示，盡其所能為運動員防護服務。彰化縣足球委員會主委王瑞峰也感謝王惠美縣長及縣政團隊協助足委會舉辦足球運動賽事，才有如此盛大的開幕式。

(中時 )