台中市政府觀光旅遊局編列明年度相關預算。市議員周永鴻29日指出，相較108年度有19項預算新增或是增加經費數合計暴增近5500萬，全花在煙火式的活動、APP、意義不明研究案和撒幣補助等，要求刪除不必要預算。觀旅局長林筱淇說，根據推動台中市觀光產業的實際需求編列預算，以期發揮預算最大效益。

周永鴻指出，觀旅局明年預算中，大部分都不是用在建設上。光「補助各項協會團體、體育會、同業公會及公協會辦理觀光旅遊產業發展及行銷活動等費用」108年編列100萬，今年卻編列500萬，整整成長五倍！這些預算補助了哪些團體做何種使用，觀旅局都應該清楚交代。

周永鴻分析，「觀光產業管理業務」中，「台中市輔導提升旅宿業服務品質、安全及整體競爭力計畫及各項相關業務經費」從108年的90萬，109年150萬，增加到明年的200萬；「觀光旅遊行銷和推廣」有13項比108年度增加，合計多了4647.7萬！

周永鴻表示，「台中觀光旅遊網與APP規劃、維護及宣傳行銷等相關費用」350萬，比108年多了150萬，對台中市觀光行銷提升的效果令人疑惑。明年19項預算編列7236.1萬元，較108年爆增近5500萬元；他要求觀旅局應該把錢用在刀口上，刪除不必要預算。

觀旅局說，觀旅局110年度預算編列新台幣5億4699萬元，其實較109年度預算減少4億5045萬餘，扣除台灣燈會3億6520萬及其他中央補助款4854萬6千元；實際上110年度預算較109年減少3670萬7千元, 較108年度預算5億5193萬8千元減少了494萬8千元。

觀旅局強調，每年審慎依法行政執行預算，將每一分一毫預算都花在刀口上。明年將持續推動各項觀光振興工作，為撙節開支節省公帑，並未另外編列特別預算推動觀光振興，是以年度預算推動執行觀光振興，盼議員支持觀旅局預算，俾利於台中市觀光產業發展推動與振興。

(中時 )